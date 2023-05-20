Россияне ударили по Торецку: ранены пять человек

Вечером, 20 мая, россияне накрыли огнем из "Градов" почти весь Торецк. Были повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности больница. В результате обстрелов 5 человек получили ранения.

Среди раненых есть 11-летний ребенок, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.

Сегодня на рассвете россияне ударили ракетами по Славянску. Как следствие один дом разрушен, еще 9 - получили повреждения. Под авиаудар и 21 артобстрел попал Угледар.

По информации Кириленко, на Горловском направлении 2 человека погибли в Часовоярской общине. В Никифоровке Соледарской общины повреждены 13 домов. Ракетный удар получила Полтавка Ильиновской общины — повреждено хозяйственное помещение.

Напомним, российские оккупанты в течение суток 18 мая обстреляли ряд населенных пунктов Донбасса, в результате чего два человека погибли, а девять получили ранения.