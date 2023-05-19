Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки убили и ранили нескольких жителей региона

Российские оккупанты в течение суток 18 мая обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего два человека погибли, а девять получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отдельно он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 19 мая.

По словам Кириленко, ночью россияне ударили беспилотниками по Покровску и попали в складские помещения.

На Волновахском направлении один человек погиб в Великой Новоселке. Также враг обстреливал Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Богоявленку.

На Донецком направлении под российские обстрелы семь раз попала Кураховская община – там повреждены два дома. Также оккупанты атаковали Украинск со "Смерчей", чем ранили двух человек, повредили 14 частных домов и 13 двухэтажек. Авдеевка в течение суток подвергалась обстрелам из "Градов", артиллерии и танков. Кроме того, враг стрелял из артиллерии по Марьинке, Георгиевке и Очеретинской общине.

На Горловском направлении в Торецке ранены два человека, повреждены пять корпусов больницы, многоэтажка и восемь торговых точек. Также войска РФ повредили одно здание в Нью-Йорке и четыре – в Часовоярской общине.

На Лисичанском направлении в Звановской общине разрушен дом в Верхнекаменном и магазин – в Переездном. В Лиманской общине враг повредил дом в Заречном.