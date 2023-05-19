Захватчики обстреляли жилые кварталы 17 населенных пунктов Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 80 ударов враг нанес по 17 населенным пунктам. В результате российской агрессии один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки 80 обстрелов нанесли оккупанты по 17 прифронтовым городам и селам: 70 из артиллерии по Гуляйполю, Железнодорожному, Степному, четыре из РСЗО по Орехову, Каменскому и Малым Щербакам, один удар из авиации по Новоданиловке.

Как сообщил глава области, 57-летний мужчина в Гуляйполе получил травмы в своем доме во время вражеской атаки. После оказания первой помощи госпитализация не потребовалась.

Малашко подчеркнул, что враг целенаправленно обстреливает жилые кварталы населённых пунктов. За сутки повреждены еще 25 гражданских объектов.

Ранее 90 ударов враг нанес по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.