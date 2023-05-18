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В результате российского обстрела Донецкой области два человека погибли, зафиксировали многочисленные разрушения

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Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Facebook Павла Кириленко

В течение суток 17 мая и в ночь на 18 мая кроме линии столкновения оккупанты также нанесли многочисленные удары по прифронтовым населенным пунктам Донецкой области. В результате атак по меньшей мере два человека погибли.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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обстрелы донецкой области, обстрелы донетчины
Фото: Facebook Павла Кириленко
обстрелы донецкой области, обстрелы донетчины
Фото: Facebook Павла Кириленко
обстрелы донецкой области, обстрелы донетчины
Фото: Facebook Павла Кириленко
обстрелы донецкой области, обстрелы донетчины
Фото: Facebook Павла Кириленко
Фото 6 — В результате российского обстрела Донецкой области два человека погибли, зафиксировали многочисленные разрушения

Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Константиновке, в результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения. В городе зафиксировали разрушение: повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 админздания и магазин. Накануне враг ударил из "Смерчей" по Удачненскому обществу — повреждены 2 дома.

Также в Гостром Кураховской громады было повреждено исправительное заведение, именно в Кураховке - 2 дома, в Горняке - еще 1. Под вражеский огонь также попали район АКХЗ в Авдеевке и окрестности Очеретинской громады. В Часовом Яре в результате вражеской атаки повреждены 4 дома.

"Всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 2 погибших и 5 раненых. Подробнее смотрите на инфографике", — подытожил Кириленко.

Накануне, 15 мая, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. В результате атаки погибли четыре человека. До этого российские оккупационные войска 13 мая в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего погибли два человека.

Автор:
Вита Молодан