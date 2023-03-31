Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населённые пункты Донецкой области. Так, за минувшие сутки, 30 марта, в результате обстрелов один человек погиб и шестеро получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В полночь россияне нанесли удар по Краматорску — повреждены 8 частных домов, без жертв", - отметил он.

По его словам, на Донецком направлении утром 31 марта зафиксированы воздушные взрывы над Авдеевкой. Также город подвергся танковым обстрелам — есть повреждения, обошлось без пострадавших. В Марьинской громаде под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.

На Горловском направлении известно об одном погибшем и 5 раненых в Бахмуте. Константиновка получила два артобстрела, там ранен один человек, повреждено госпредприятие и здание завода.

На Лисичанском направлении 4 снаряда попали по Заречному Лиманской громады.

Напомним, россияне в ночь на 30 марта нанесли ракетный удар по Кутузовке и Дружковке Донецкой области.