Ракетный удар по Харькову и попадание дрона: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак на Харьковщину (ВИДЕО)

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Захватчики 30 марта поздно вечером нанесли ракетные удары по Харькову. Также враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты критической инфраструктуры Харьковщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что вчера поздно вечером враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Всего по городу было выпущено 9 ракет, предварительно ЗРК С-300.

В Харькове повреждены объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома.

Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе.

По словам главы области, в результате ракетной атаки легкие ранения получили 3 человека. В госпитализации не нуждались.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры опубликовала видео последствий удара по Харькову.

Также минувшей ночью враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе.

Ранения получили и были госпитализированы 2 гражданских мужчины 44 и 66 лет.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах.

В частности, огонь велся по Казачьей Лопани, Купянску, Двухлетней, Стрелече и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Также в области продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 15 га территории, обезврежено 274 взрывоопасных предмета.

Напомним, накануне под ударами врага находились Купянск, Волчанск, Стрелка, Уды, Двуречная, Колодезное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, а в селе Подолы трое женщин получили ранения и были госпитализированы.