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Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: в Воздушных силах рассказали детали (ВИДЕО)
Российские оккупанты в ночь на 31 марта атаковали Украину 10 ударными беспилотниками Shahed-136/131, 9 из них сбили.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Также в небе зафиксировали до пяти других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров.
Как отмечается, ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления – Брянская область РФ, через Сумскую и Черниговскую области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В общей сложности уничтожены девять из десяти ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 28 марта оккупанты атаковали Днепр беспилотниками, они попали в частное предприятие города.