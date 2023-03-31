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Происшествия
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Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: в Воздушных силах рассказали детали (ВИДЕО)

Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: в Воздушных силах рассказали детали (ВИДЕО)
Дрон-камикадзе.

Российские оккупанты в ночь на 31 марта атаковали Украину 10 ударными беспилотниками Shahed-136/131, 9 из них сбили.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Также в небе зафиксировали до пяти других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров.

Как отмечается, ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления – Брянская область РФ, через Сумскую и Черниговскую области.

"В общей сложности уничтожены девять из десяти ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных Сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 марта оккупанты атаковали Днепр беспилотниками, они попали в частное предприятие города.

Автор:
Нина Комащенко