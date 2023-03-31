Армия РФ выпустила 243 сняряда по Херсонщине: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 30 марта 64 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии. Армия страны-агрессора РФ совершила 64 обстрела, выпустив 243 снаряда.

Город Херсон враг обстрелял 9 раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения: 1 человек погиб, 2 - получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуирован 61 человек.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Армия РФ с утра 30 марта задействовала авиацию для нанесения ударов по жилым домам в селе Львове Бериславского района Херсонской области.

Отметим, что в течение суток 29 марта оккупанты 45 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.