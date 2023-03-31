Россияне атаковали Запорожский район: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска обстреляли Запорожье и район, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

"Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района. Враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов есть разрушения гражданских объектов. В частности, возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте. Обошлось без пострадавших.

При этом, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночной атаки Запорожья повреждения получил инфраструктурный объект.

Напомним, оккупанты 21 марта 89 раз обстреляли Запорожскую область и позиции украинских защитников, применив при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии фронта.