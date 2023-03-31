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Россияне атаковали Запорожский район: в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупационные войска обстреляли Запорожье и район, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.
"Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района. Враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов есть разрушения гражданских объектов. В частности, возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте. Обошлось без пострадавших.
При этом, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночной атаки Запорожья повреждения получил инфраструктурный объект.
Напомним, оккупанты 21 марта 89 раз обстреляли Запорожскую область и позиции украинских защитников, применив при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии фронта.