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Россияне ударили по Харькову, зафиксировано 6 "прилетов"
В Харькове в ночь на 30 марта во время объявленной воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, россияне обстреляли город ракетами С-300.
"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода", - написал глава области Олег Синегубов.
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, пока вражеских ракет в воздухе над областью нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Однако враг коварен, поэтому угроза остается. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной опасности!" – подчеркнул Мельник.
Позже Синегубов добавил, что по предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля. По состоянию на 23:07 о пострадавших не сообщалось.
В течение 30 марта обстреляли и три общины Сумской области. Враг сбросил два взрывных предмета типа ВОГ. В результате ранен местный житель.