Россияне ударили по Харькову, зафиксировано 6 "прилетов"

В Харькове в ночь на 30 марта во время объявленной воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, россияне обстреляли город ракетами С-300.

"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода", - написал глава области Олег Синегубов.

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, пока вражеских ракет в воздухе над областью нет.

"Однако враг коварен, поэтому угроза остается. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной опасности!" – подчеркнул Мельник.

Позже Синегубов добавил, что по предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля. По состоянию на 23:07 о пострадавших не сообщалось.

В течение 30 марта обстреляли и три общины Сумской области. Враг сбросил два взрывных предмета типа ВОГ. В результате ранен местный житель.