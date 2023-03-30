Оккупанты обстреляли три общины Сумской области: пострадал местный житель

Российские оккупанты в течение 30 марта обстреляли три общины Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Отмечается, что в Краснопольской общине враг сбросил два взрывных предмета типа ВОГ. В результате ранен местный житель.

Середино-Будскую общину захватчики обстреляли из миноментов - зафиксировано 13 "прилетов". Таким образом оккупанты повредили недействующее зернохранилище и частный дом.

Также войска РФ атаковали и Белопольскую общину – враг применил гранатометы, произведя 41 выстрел.

Напомним, в ночь на 28 марта российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой по Белополью Сумской области, повредив дома. В результате обстрела пострадал один человек.