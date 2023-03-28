Рашисты нанесли авиаудар по Белополью на Сумщине, есть пострадавший

Российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой по Белополью в Сумской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения, также повреждены 2 частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела пострадал один человек.

"Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста", - добавил Ермак.

Последствия авиаудара. Фото: Telegram руководителя ОП.

Напомним, оккупанты в ночь на 24 марта совершили массированный обстрел из разных видов оружия по Сумской области. В частности, враг обстрелял Белополье, в результате чего два человека погибли и еще 9 пострадали.