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Рашисты нанесли авиаудар по Белополью на Сумщине, есть пострадавший
Российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой по Белополью в Сумской области.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения, также повреждены 2 частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом", - отметил он.
По его словам, в результате обстрела пострадал один человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста", - добавил Ермак.
Напомним, оккупанты в ночь на 24 марта совершили массированный обстрел из разных видов оружия по Сумской области. В частности, враг обстрелял Белополье, в результате чего два человека погибли и еще 9 пострадали.