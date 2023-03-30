Российская авиация атаковала Херсонскую область: оккупанты целились по жилым домам

Войска Российской Федерации с утра 30 марта задействовали авиацию для нанесения ударов по жилым домам в селе Львове Бериславского района, Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

В результате атаки взрывной волной и обломками снарядов повреждено около десяти домов местных жителей.

По информации ОВА, сообщения о пострадавших не поступали.

"Враг прицельно ударил управляемыми авиабомбами по мирным людям. К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали", — говорится в сообщении администрации.

Напомним, что в течение суток 29 марта оккупанты 45 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Накануне противник совершил 34 обстрела по жителям Херсонской области. В Херсоне снаряды попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также производственное помещение "Укрпочты".