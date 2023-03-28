Оккупанты обстреляли Херсонщину из авиации и артиллерии: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в течение суток 27 марта 60 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ совершила 60 обстрелов по области. Херсонщина была под огнем российской авиации и артиллерии.

Город Херсон враг обстрелял 8 раз. 29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения.

По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения - пять человек получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуировано 116 человек.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Накануне противник совершил 20 обстрелов по жителям Херсонской области. Россияне выпустили 90 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".