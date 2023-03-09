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Двое погибших и четверо раненых: последствия вражеских обстрелов в Донецкой области
В Донецкой области за минувшие сутки, 8 марта, войска РФ убили двух человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 8 марта стало известно о 2 жителях Донбасса, убитых россиянами, - в Бахмуте и Авдеевке", - написал он.
Кириленко отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Горловском направлении 1 человек ранен в Бахмуте, сообщил глава Донецкой ОВА. Там известно о по меньшей мере 3 поврежденных домах. На Лисичанском направлении повреждено 7 домов в Звановской громаде.
В Часовом Яру зафиксировано попадание по территории предприятия и в жилой квартал - поврежден дом. Обошлось без жертв.
За сутки 8 марта на Волновахском направлении под вражескими обстрелами оказались Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Неспокойно было в окрестностях Соледарской и Торецкой громад. Зафиксировано 9 прилетов по Лиманской громаде.
Напомним, 9 марта российская армия осуществила массированный ракетный обстрел территории Украины. Оккупанты выпустили 81 ракету разного базирования. Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".