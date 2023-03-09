Двое погибших и четверо раненых: последствия вражеских обстрелов в Донецкой области

В Донецкой области за минувшие сутки, 8 марта, войска РФ убили двух человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 8 марта стало известно о 2 жителях Донбасса, убитых россиянами, - в Бахмуте и Авдеевке", - написал он.

Кириленко отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

На Горловском направлении 1 человек ранен в Бахмуте, сообщил глава Донецкой ОВА. Там известно о по меньшей мере 3 поврежденных домах. На Лисичанском направлении повреждено 7 домов в Звановской громаде.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

В Часовом Яру зафиксировано попадание по территории предприятия и в жилой квартал - поврежден дом. Обошлось без жертв.

За сутки 8 марта на Волновахском направлении под вражескими обстрелами оказались Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. Неспокойно было в окрестностях Соледарской и Торецкой громад. Зафиксировано 9 прилетов по Лиманской громаде.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

Напомним, 9 марта российская армия осуществила массированный ракетный обстрел территории Украины. Оккупанты выпустили 81 ракету разного базирования. Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".