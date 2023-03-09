Тяжелая ночь, есть погибшие: Зеленский сообщил о последствиях 15-й массированной ракетной атаки на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта отреагировал на 15-ю массированную ракетную атаку россиян на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов фиксируют разрушения в ряде городов, также есть погибшие.

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О заявлении главы государства сообщила пресс-служба ОП.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным. Все службы работают. Продолжается возобновление работы энергосистемы. Применялись ограничения во всех регионах", — сказал Зеленский.

Он сообщил, что в целом саном на 10:00 9 марта зафиксировали атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой областях.

Президент отметил, что россияне снова возвращаются к тактике террора мирного населения.

"Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное не пройдет", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что, как ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, во время массированной ракетной атаки 9 марта страна-агрессор РФ выпустила по территории Украины 81 ракету. 39 российских ракет нашли свои цели, также было четыре удара беспилотниками.

Напомним, зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах. В частности, известно, что в результате обстрелов армии страны-агрессора РФ пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.