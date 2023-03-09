Тяжка ніч, є загиблі: Зеленський повідомив про наслідки 15-ї масованої ракетної атаки на Україну

Президент України Володимир Зеленський 9 березня відреагував на 15-ту масовану ракетну атаку росіян на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів фіксують руйнування в ряді міст, також є загиблі.

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Про заяву голови держави повідомила пресслужба ОП.

"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країн. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним. Усі служби працюють. Триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах", — сказав Зеленський.

Він проінформував, що загалом саном на 10:00 9 березня зафіксували атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки в Києві, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій областях.

Президент зауважив, що росіяни знову повертаються до тактики терору мирного населення.

"Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", — підкреслив голова держави.

Він додав, що, як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, під час масованої ракетної атакки 9 березня країна-агресор РФ випустила по території України 81 ракету. 39 російських ракет знайшли свої цілі, також було чотири удари безпілотниками.

Нагадаємо, зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах. Зокрема, відомо, що внаслідок обстрілів армії країни-агресора РФ постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.