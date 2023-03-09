Двоє загиблих та четверо поранених: наслідки ворожих обстрілів на Донеччині

У Донецькій області за минулу добу, 8 березня, війська РФ вбили двох людей, ще четверо мирних жителів дістали поранення.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 8 березня стало відомо про 2 жителів Донеччини, убитих росіянами, - у Бахмуті та Авдіївці", - написав він.

Кириленко зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Бахмуті, - повідомив глава Донецької ОВА. Там відомо про щонайменше 3 пошкоджені будинки. На Лисичанському напрямку пошкоджено 7 будинків у Званівській громаді.

Наслідки ворожих обстрілів на Донеччині. Фото: Павло Кириленко

У Часовому Яру зафіксовано влучання по території підприємства та у житловий квартал - пошкоджено будинок. Обійшлося без жертв.

За добу 8 березня на Волноваському напрямку під ворожими обстрілами опинилися Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка. Гучно було на околицях Соледарської та Торецької громад. Зафіксовано 9 прильотів по Лиманській громаді.

Наслідки ворожих обстрілів на Донеччині. Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, 9 березня російська армія здійснила масований ракетний обстріл території України. Окупанти випустили 81 ракету різного базування. Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".