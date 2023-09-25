Три человека погибли в результате обстрела Херсона, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Три человека погибли вечером 25 сентября в результате артиллерийского обстрела Херсона российской армией. Об этом сообщили начальник областной военной администрации Александр Прокудин и областная прокуратура.

В результате массивного обстрела жилых кварталов областного центра погибли двое мужчин и женщина, которые находились на улице. Повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт. Пока известно еще о двух горожанах, которые получили ранения. Они госпитализированы.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: Херсонская областная прокуратура Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Перед этим руководитель региона опубликовал видео по результатам обстрела оккупантами рынка в Днепровском районе города. По его словам, ранение там получила 45-летняя продавщица, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним также, что ранее в понедельник российские оккупанты сбросили четыре авиабомбы на Берислав Херсонской области, попав по территории жилищно-эксплуатационной конторы и разрушив частный дом. Известно также о трех погибших.