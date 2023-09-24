Захватчики сбросили на Херсон две авиабомбы, пострадала женщина

24 сентября россияне в течении дня обстреливали Херсон из авиации. Враг сбросил на город две авиабомбы. Одной оккупанты попали по промзоне в Днепровском районе, другой — по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его информации, вражеская авиабомба упала на одно из предприятий Херсона, в результате чего был травмирован человек.

Ранение получила 49-летняя женщина-хранитель, которая находилась на территории.

Он добавил, что у нее легкие повреждения.

Прокудин отметил, что информация о пострадавших и разрушениях устанавливается и призвал во время воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Кроме этого, сегодня российские оккупанты нанесли пару авиационных ударов по населенным пунктам Берислав и Львов Херсонской области. В результате атаки РФ погибли двое жителей, еще трое - госпитализированы.