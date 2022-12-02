Три человека погибли в Херсонской области из-за российских обстрелов

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 1 декабря, 42 раза обстреляли Херсонскую область, есть жертвы и раненые.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

Также враг обстрелял населённые пункты Херсонского и Бериславского районов.

"К сожалению, из-за российских обстрелов есть жертвы среди гражданского населения. Рашисты убили 3 человека, еще 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - отметил он.

Напомним, 1 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что Херсон снова остался без света из-за российских обстрелов.