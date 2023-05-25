Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд объявил приговор по делу, прокуроры обжалуют решение

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд объявил приговор по делу убийства пятилетнего Кирилла Тлявова, погибшего в конце мая 2019 года. Об этом сообщает "Суспільне".

Бывшему полицейскому Ивану Приходько назначили четыре года лишения свободы за непреднамеренное убийство. При этом суд принял решение учесть его срок нахождения под стражей (фигуранта отпустили под домашний арест в декабре 2022 года).

Также Приходько должен выплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего мальчика: 800 тыс. грн – родителям Кирилла, 200 тыс. грн – бабушке. Кроме того, с обвиняемого взыскат более 135 тыс. грн в пользу государства.

Правоохранителю Владимиру Петровцу назначили испытательный срок на два года за хранение патронов.

Суд оправдал двух других фигурантов дела, которые находились рядом с Приходько и Петровцем на момент попадания пули в ребенка. Речь идет о Дмитрии Кривошее и сыне Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Обновлено. В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что ювенальные прокуроры обжалуют приговор суда.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области пятилетний Кирилл Тлявов был ранен в голову. Через несколько дней он скончался в больнице.

Следствие установило, что четверо мужчин, среди которых – двое полицейских, ребенок одного из них и их товарищ, отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора, а также стреляли по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Пуля попала в Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе.