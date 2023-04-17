Генпрокуратура проверяет факты убийства детей боевиками ЧВК "Вагнер"

Офис генпрокурора проверяет информацию о совершении преступлений командирами и участниками так называемой ЧВК "Вагнер", в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Также проверяются участники ЧВК на причастность к ведению агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность Украины, совершению военных преступлений на оккупированной территории Украины.

В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК). Отдельным участникам – по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК).

К расследованиям привлекаются правоохранительные органы иностранных государств.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование журналистов YouTube-канала Gulagu.net о деятельности ЧВК "Вагнер". Он отметил, что опубликованные материалы говорят о том, что боевики признались в военных преступлениях в Украине. Расследователи опубликовали видео, где один из журналистов якобы берёт интервью у боевиков ППК "Вагнер". Во время разговора они рассказали о многочисленных военных преступлениях, в частности, совершенных на территории Украины.