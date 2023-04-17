Генпрокуратура перевіряє факти вбивства дітей бойовиками ПВК "Вагнер"

Офіс генпрокурора перевіряє інформацію щодо вчинення злочинів командирами та учасниками так званої ПВК “Вагнер”, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 438 Карного кодексу - порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Також перевіряються учасники ПВК на причетність до ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України, вчинення воєнних злочинів на окупованій території України.

У ході розслідувань повідомлено про підозру керівнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину та керівнику одного з його підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ст. 437, ст. 110 КК). Окремим учасникам - за фактами вбивств та жорстокого поводження з цивільним населенням (ст. 438 КК).

До розслідувань залучаються правоохоронні органи іноземних держав.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування журналістів YouTube-каналу Gulagu.net щодо діяльності ПВК "Вагнер". Він зазначив, що опубліковані матеріали свідчать про те, що бойовики зізналися у воєнних злочинах в Україні. Розслідувачі опублікували відео, де один з журналістів нібито бере інтерв'ю у бойовиків ПВК "Вагнер". Під час розмови вони розповіли про численні воєнні злочини, зокрема, скоєні на території України.