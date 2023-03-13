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Угроза удара очень высокая. Россия вывела в Черное море три ракетоносителя, - ОК "Юг"
Российские оккупанты вывели в Черное море подводный и два надводных ракетоносителя. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что только на надводных ракетоносителях расположены до 16 ракет типа "Калибр".
Также наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена и активность вражеских разведывательных беспилотников.
Военные отметили, что угроза нанесения ракетного удара со стороны врага чрезвычайно высока.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время в Средиземном море, по данным ВМС ВСУ, находятся семь российских кораблей, три из которых – носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 20 ракет.
За сутки, в интересах России, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю – 26 суден, три из которых продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Черному морю – 22 судна, из них шесть продолжили движение в направлении Босфора.
В ВМС отметили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.