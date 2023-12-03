В ISW рассказали, как погодные условия влияют на ситуацию на фронте

Плохие погодные условия продолжают замедлять боевые действия Украины и России по всей линии фронта, но не приостановили их полностью. В то же время плохая погода идет на пользу украинским защитникам, поскольку во время благоприятных погодных условий российские войска активно используют авиацию на бахмутском направлении.

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Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По словам спикера командования Сухопутных войск Украины подполковника Владимира Фитьо, погодные условия существенно не влияют на огонь российской артиллерии на бахмутском направлении, но сильный ветер вблизи Бахмута и на западе Запорожской области не позволял российским войскам использовать беспилотники и артиллерию в течение последних двух дней.

Согласно сообщению, дождь позволяет войскам проводить воздушную разведку вблизи Вербового (9 км к востоку от Роботиного), но болотистая местность затрудняет продвижение пехоты и колесной техники россиян в западной Запорожской области.

Кроме того, российские силы могут передвигаться только на гусеничной технике, а украинские силы продолжают вести интенсивный артиллерийский огонь, несмотря на плохие погодные условия на западе Запорожской области.

ISW пишет, что размытые дороги на линии Роботино-Новопрокоповка-Вербовое на западе Запорожской области практически обездвижили украинскую колесную технику, заставив украинские войска атаковать только пехотой.

Напомним, ранее ISW писал, что шторм в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и оккупированной Украиной и влияет на темп военных действий вдоль линии фронта.