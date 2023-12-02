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ВСУ отразили атаки россиян возле Клещиевки, ситуация на фронте обостряется - ISW
1 декабря украинские войска оттеснили россиян с позиций к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки. Также они продлили контратаки вблизи Бахмута, но данных, подтверждающих продвижение ВСУ, пока нет.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Российские войска 1 декабря захватили неопределенные позиции к северу от Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута), к северо-востоку от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута) и к северу от Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута), закрепились на северной и юго-восточной окраинах Богдановки.
Согласно сообщению, бои ведутся вдоль трассы О0506 к северу от Хромового и Т0504 к югу от Хромового.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Клещиевки и Андреевки, а спикер Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска активизировали операции на всем восточном фронте.
Сообщается, что российские войска перебросили части российских 98-й и 106-й гвардейских воздушно-десантных дивизий (ВДВ) по направлению Лиман на позиции между Хромовым и Богдановкой для усиления российских сил в этом районе.
Минобороны России 1 декабря опубликовало кадры, на которых утверждалось, что части российской 106-й гвардейской дивизии ВДВ действуют вблизи Соледара. В Генштабе эту информацию подтвердили и добавили, что российские войска также оснащают подразделения по этому направлению бронетехникой.
Кроме того, ISW пишет, что российские войска 1 декабря продолжили наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к востоку и юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).
Напомним, 2 ноября украинские силы продвинулись вблизи Бахмута и продлили наступательные действия в западной Запорожской области. ВСУ продвинулись дальше северо-восточнее железнодорожного пути вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).