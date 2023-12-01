Кремль опасается, что неудачи на войне повлияют на президентские выборы в РФ, - ISW

Кремль обеспокоен тем, что неудачи армии РФ на войне в Украине повлияют на результаты президентских выборов в России в марте 2024 года, поэтому принимают меры для того, чтобы фактическая поддержка российского диктатора Владимира Путина на выборах не опиралась на успехи на поле боя.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в президентской кампании Путин хочет сосредоточить внимание на внутренних делах РФ, критике Запада, но не на войне в Украине.

Сообщается, что Путин и другие российские чиновники уже сигнализировали о своем намерении усилить цензуру, утверждая, что некоторые российские граждане, покинувшие РФ, пытаются дискредитировать выборы, и что Россия сделает "все необходимое", чтобы предотвратить вмешательство в так называемый плебисцит.

Российские власти также пытались консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры.

Российские блоггеры предположили, что российские политические чиновники, финансирующие Telegram-каналы, приказали прекратить прения и критику российской армии перед выборами президента России.

Кроме того, Кремль пытается укрепить поддержку Путина по всей России, создав сеть "доверенных лиц" для кампании от имени Путина.

Но недавний российский опрос общественного мнения показывает, что количество россиян, полностью поддерживающих войну в Украине, уменьшилось почти вдвое с февраля 2023 года.

Так, количество опрошенных, которые являются "последовательными" сторонниками войны, не поддерживают вывод российских войск из Украины без того, чтобы Россия достигла своих военных целей, и считает, что Россия должна отдавать приоритет военным расходам, уменьшилось с 22 до 12 процентов в период с февраля 2023 по октябрь 2023 года.

А 40 процентов респондентов поддержали вывод российских войск из Украины без того, чтобы Россия достигла своих военных целей. 33 процента опрошенных выступают за продолжение войны, тогда как в феврале это количество составляло 47 процентов.

Недавний опрос независимой российской социологической организации "Левада-центр", опубликованный 31 октября, показал, что 55 процентов респондентов считают, что Россия должна начать мирные переговоры, в то время как 38 процентов высказались за продолжение войны.

"Российская война в Украине создала новое социальное напряжение внутри России, которое остается очень заметным в российском информационном пространстве, несмотря на продолжающиеся усилия кремлевской цензуры", - отмечают в ISW.

Там добавляют, что российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году россияне направили в Управление по работе с обращениями президента РФ более 180 тыс. жалоб по вопросам, касающимся Министерства обороны.

Большинство этих жалоб касаются выплат солдатам, статуса мобилизационных, пропавших без вести и плохого медицинского обслуживания.

"Кремль не в состоянии перевести российское общество на военное положение для поддержки российских военных усилий, и изменение цифр опросов и обострение социального напряжения указывает на то, что эта неудача оказывает ощутимое влияние на российское общество накануне выборов президента России в 2024 году", - подчеркивают аналитики.

Кремль готовится к выборам

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин будет избегать темы войны в Украине во время своей президентской кампании 2024 года. Вместо этого сосредоточится на якобы "стабильности" в России и критике Запада.

В настоящее время правительство РФ предпринимает меры по ограничению доступа россиян к Интернету и усиливает контроль над информационным пространством, готовясь к президентским выборам 2024 года.

Кремль пытается усилить контроль над российским информационным пространством, а российское правительство недавно объявило о запрете VPN-сервиса с 1 сентября 2024 года.

Российская власть активно подавляет антивоенные настроения среди россиян и усиливает пропаганду на оккупированных территориях. Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке для того, чтобы установить контроль над информационным пространством и навязать жителям Донбасса свой взгляд на войну.