У Росії зростає соціальна напруга - ГУР

Останнім часом спостерігається зростання соціальної напруги всередині держави-агресора, зокрема у її європейській частині через невдоволення війною проти України.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, російські чиновники та представники спецслужб, включаючи вищих лідерів терористичної Росії, фіксують погіршення суспільної ситуації, як відзначено у конфіденційних звітах.

"Збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України", - повідомляють у розвідці.

При цьому, всередині Росії також спостерігається погіршення криміногенної ситуації. До неї призводить збільшення рівня злочинності у регіонах РФ, яке пов'язане з втратою стабільних джерел доходу, проблемами у працевлаштуванні та зростаючою "алкоголізацією" населення.

Високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти також мають значний вплив на зростання соціальної напруги в Росії.

Погіршує не просту ситуацію і те, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії. Витрати на армію та ВПК складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.

При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить "під ніж" витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.