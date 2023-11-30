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У Росії зростає соціальна напруга - ГУР
Останнім часом спостерігається зростання соціальної напруги всередині держави-агресора, зокрема у її європейській частині через невдоволення війною проти України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Згідно з повідомленням, російські чиновники та представники спецслужб, включаючи вищих лідерів терористичної Росії, фіксують погіршення суспільної ситуації, як відзначено у конфіденційних звітах.
"Збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України", - повідомляють у розвідці.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
При цьому, всередині Росії також спостерігається погіршення криміногенної ситуації. До неї призводить збільшення рівня злочинності у регіонах РФ, яке пов'язане з втратою стабільних джерел доходу, проблемами у працевлаштуванні та зростаючою "алкоголізацією" населення.
Високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти також мають значний вплив на зростання соціальної напруги в Росії.
Погіршує не просту ситуацію і те, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії. Витрати на армію та ВПК складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.
При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.
Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить "під ніж" витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.