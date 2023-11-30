В России растет социальное напряжение - ГУР

В последнее время наблюдается рост социальной напряженности внутри государства-агрессора, в частности в его европейской части из-за недовольства войной против Украины.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, российские чиновники и представители спецслужб, включая высших лидеров террористической России, фиксируют ухудшение общественной ситуации, как отмечено в конфиденциальных отчетах.

"Увеличение протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины", - сообщают в разведке.

При этом внутри России также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации. К ней приводит увеличение уровня преступности в регионах РФ, связанное с потерей стабильных источников дохода, проблемами в трудоустройстве и растущей "алкоголизацией" населения.

Высокие темпы инфляции и повышения цен на потребительские продукты также оказывают значительное влияние на рост социального напряжения в России.

Усугубляет не простую ситуацию и то, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал закон о рекордном военном бюджете России. Расходы на армию и ВПК составят впервые с советских времен треть всех расходов страны.

При этом РФ урезает расходы на поддержку национальной экономики и малого бизнеса, финансирование образования и медицины будет заморожено.

Чтобы свести концы с концами, правительство пустит "под нож" расходы на поддержку национальной экономики: они снизятся с 4,125 до 3,889 трлн рублей.