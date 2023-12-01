Кремль боїться, що невдачі на війні вплинуть на президентські вибори в РФ, - ISW

Кремль стурбований тим, що невдачі армії РФ на війні в Україні вплинуть на результати президентських виборів у Росії в березні 2024 року, тому вживає заходів для того, щоб фактична підтримка російського диктатора Володимира Путіна на виборах не спиралася на успіхи на полі бою.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що у президентській кампанії Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ, критиці Заходу, але не на війні в Україні.

Повідомляється, що Путін та інші російські урядовці вже сигналізували про свій намір посилити цензуру стверджуючи, що деякі російські громадяни, які покинули РФ, намагаються дискредитувати вибори, і що Росія зробить "усе необхідне", щоб запобігти втручанню у так званий плебісцит.

Російська влада також намагалася консолідувати контроль над російським інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури.

Російські блогери припустили, що російські політичні чиновники, які фінансують Telegram-канали, наказали припинити дебати та критику російської армії перед виборами президента Росії.

Крім того, Кремль, намагається зміцнити підтримку Путіна по всій Росії, створивши мережу "довірених осіб" для кампанії від імені Путіна.

Але недавнє російське опитування громадської думки показує, що кількість росіян, які повністю підтримують війну в Україні, зменшилася майже вдвічі з лютого 2023 року.

Так, кількість опитаних, які є "послідовними" прихильниками війни, не підтримують виведення російських військ з Україна без того, щоб Росія досягла своїх військових цілей, і вважає, що Росія має віддавати пріоритет військовим видаткам, зменшилася з 22 відсотків до 12 відсотків у період з лютого 2023 року по жовтень 2023 року.

А 40 відсотків респондентів підтримали виведення російських військ з України без того, щоб Росія досягла своїх військових цілей. Натомість 33 відсотки опитаних виступають за продовження війни, тоді як у лютому ця кількість становила 47 відсотків.

Нещодавнє опитування незалежної російської соціологічної організації "Левада-центр", опубліковане 31 жовтня, показало, що 55 відсотків респондентів вважають, що Росія повинна розпочати мирні переговори, тоді як 38 відсотків висловилися за продовження війни.

"Російська війна в Україні створила нову соціальну напругу всередині Росії, яка залишається дуже помітною в російському інформаційному просторі, незважаючи на триваючі зусилля кремлівської цензури", - зауважують в ISW.

Там додають, що російське опозиційне видання "Важные истории" повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році росіяни надіслали до Управління по роботі зі зверненнями президента РФ понад 180 тис. скарг щодо питань, що стосуються Міністерства оборони.

Більшість цих скарг стосуються виплат солдатам, статусу мобілізаційних, зниклих безвісти та поганого медичного обслуговування.

"Кремль не в змозі перевести російське суспільство на воєнний стан для підтримки російських військових зусиль, і зміна цифр опитувань і загострення соціальної напруги вказує на те, що ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство напередодні виборів президента Росії в 2024 році", - підкреслюють аналітики.

Кремль готується до виборів

Раніше Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.

Наразі уряд РФ впроваджує заходи щодо обмеження доступу росіян до Інтернету та посилює контроль над інформаційним простором, готуючись до президентських виборів 2024 року.

Кремль намагається посилити контроль над російським інформаційним простором, а російський уряд нещодавно оголосив про заборону VPN-сервіс з 1 вересня 2024 року.

Російська влада активно придушує антивоєнні настрої серед росіян та посилює пропаганду на окупованих територіях. Так, Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити контроль над інформаційним простором та нав'язати жителям Донбасу свій погляд на війну.