ЗСУ відбили атаки росіян біля Кліщіївки, ситуація на фронті загострюється - ISW

1 грудня українські війська відтіснили росіян з позицій на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки. Також вони продовжили контратаки поблизу Бахмута, але даних, які підтверджують просування ЗСУ нараз немає.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська 1 грудня захопили невизначені позиції на північ від Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), на північний схід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) та на північ від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута), закріпилися на північній та південно-східній околицях Богданівки.

Згідно з повідомленням, бої ведуться вздовж траси О0506 на північ від Хромового та Т0504 на південь від Хромового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки, а речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська активізували операції на всьому східному фронті.

Повідомляється, що російські війська перекинули частини російських 98-ї та 106-ї гвардійських повітряно-десантних дивізій (ВДВ) з напрямку Лиман на позиції між Хромовим і Богданівкою для посилення російських сил у цьому районі.

Міноборони Росії 1 грудня опублікувало кадри, на яких стверджувалося, що частини російської 106-ї гвардійської дивізії ВДВ діють поблизу Соледару. У Генштабі цю інформацію підтвердили і додали, що російські війська також оснащують підрозділи на цьому напрямку бронетехнікою.

Окрім цього, ISW пише, що російські війська 1 грудня продовжили наступальні дії під Авдіївкою та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на схід і південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, 2 листопада українські сили просунулися поблизу Бахмута та продовжили наступальні дії в західній Запорізькій області. ЗСУ просунулися далі на північний схід від залізничної колії поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).