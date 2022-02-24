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В Киевской области упал самолет ВСУ: погибли пять человек
В Киевской области разбился самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате крушения погибли пять человек.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
По данным ГСЧС, самолет ВСУ сбили между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района.
На борту находились 14 человек, пять человек погибли. Сейчас ГСЧС ликвидирует пожар.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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