В Киевской области упал самолет ВСУ: погибли пять человек

В Киевской области разбился самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате крушения погибли пять человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ГСЧС, самолет ВСУ сбили между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района.

На борту находились 14 человек, пять человек погибли. Сейчас ГСЧС ликвидирует пожар.

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