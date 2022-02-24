На Київщині впав літак ЗСУ: загинуло п'ятеро людей

На Київщині розбився літак Збройних сил України (ЗСУ). Внаслідок падіння загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

За даними ДСНС, літак ЗСУ збили між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району.

На борту було 14 людей, п'ять людей загинули. Наразі ДСНС ліквідує пожежу.

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