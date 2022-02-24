В результате бомбардировки воинской части под Одессой погибли 6 человек

В Министерстве внутренних дел Украины сообщают о жертвах в результате сегодняшних обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В Конотопском районе Сумской области под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

Также сообщается, что в 08:36 в Одесской области в городе Подольск в результате бомбардировки воинской части №0173 6 человек погибли, 7 были ранены, 19 пропали без вести.

Кроме того, по данным МВД, в 08:38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое были ранены.

А в городе Кривой Рог Днепропетровской области зафиксировано три удара по складам 17-й танковой бригады. Также удар с беспилотника был произведен по позициям боевого дежурства №4608 в Краснополье. Также разбомблен мост через реку Ингулец.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.