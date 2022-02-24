Внаслідок бомбардування військової частини під Одесою загинули 6 людей

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють про жертви внаслідок сьогоднішніх обстрілів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

У Конотопському районі Сумської області під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.

Також повідомляється, що о 08:36 на Одещині в місті Подільськ внаслідок бомбардування військової частини №0173 6 людей загинули, 7 були поранені, 19 зникли безвісти.

Крім того, за даними МВС, о 08:38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

А у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області зафіксовано три удари по складах 17-ї танкової бригади. Також удар з безпілотника було здійснено за позиціями бойового чергування №4608 у Краснопіллі. Також розбомблений міст через річку Інгулець.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.