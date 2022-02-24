У Луцьку підірвали телевежу, у трьох областях на військових складах пожежі, — ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що у Луцьку підірвано телевежу.

У ДСНС додали, що станом на 7:00 24 лютого в результаті артобстрілу в Хмельницькій області спалахнув склад ПММ військової частини з яла Старокостянтинів. На Дніпропетровщині у двох містах пожежа на військових складах. Також про пожежі повідомляється у військових частинах Вінницької та Київської областей.

Крім того, на Луганщині захоплені села Городище та Мілове.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. Нf зв'язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета — захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", — підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї, хоча до планів РФ "не входить окупація українських територій".