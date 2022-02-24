В Луцке взорвали телебашню, в трех областях на военных складах пожары, — ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в Луцке взорвана телебашня.

В ГСЧС добавили, что по состоянию на 7:00 24 февраля в результате артобстрела в Хмельницкой области загорелся состав ГСМ воинской части села Староконстантинов. В Днепропетровской области в двух городах пожар на военных складах. Также о пожарах сообщается в воинских частях Винницкой и Киевской областях.

Кроме того, в Луганской области захвачены села Городище и Милово.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".