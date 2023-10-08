В результате вражеских обстрелов Запорожской области двое погибших и двое раненых

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 7 октября враг нанес 133 удара по 21 населенному пункту.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 118 артобстрелов пришлись по территории Беленького, Малиновки, Белогорья, Левадного, Преображенки, Полтавки, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Также оккупанты совершили 6 БПЛА-атак Новодаровки, Новоданиловки, Волшебного и Красного, авиаудары по Орехову, Роботиному, Новодаровке и Новоданиловке, а также 5 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки.

Как сообщил глава области, в результате артудара по Беленькому ранения получили 30-летний мужчина и 35-летняя женщина, которые оперативно доставлены в лечебные учреждения. Погибла женщина 46 лет и 71-летний мужчина.

За сутки поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, за сутки 6 октября военнослужащие РФ нанесли 113 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Во время вражеского артобстрела ранения получили два жителя Орехова – мужчины 35 и 82 лет