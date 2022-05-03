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Враг дважды обстрелял Сумскую область с территории России
Вечером 3 мая враг дважды обстрелял Сумскую область с территории России. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Государственная пограничная служба.
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"После 18 часов на окраине одного из поселков Шосткинского района пограничники зафиксировали разрывы 8 ракет, выпущенных с российской территории ракетными системами залпового огня", — сказано в сообщении.
Согласно ему, оккупанты обстреливали Сумскую область из РСЗО и минометов.
Напомним, в горном районе Закарпатья вечером, 3 апреля, был зафиксирован прилет вражеской ракеты.Подписывайтесь на наш Telegram канал