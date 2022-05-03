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Ворог двічі обстріляв Сумську область із території Росії

Ворог двічі обстріляв Сумську область із території Росії

Увечері 3 травня ворог двічі обстріляв Сумську область із території Росії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Державна прикордонна служба.

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"Після 18-ї години на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордонники зафіксували розриви 8 ракет, випущених з російської території ракетними системами залпового вогню", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, окупанти обстрілювали Сумську область з РСЗВ та мінометів.

Нагадаємо, у гірському районі Закарпаття увечері, 3 квітня,було зафіксовано приліт ворожої ракети.

Автор:
Степан Крьока