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Взрывчатка сдетонировала в руках мужчины
В Херсонской области пожилой мужчина пытался перенести взрывчатку и погиб.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Вблизи села Шляховое Бериславской общины на российской взрывчатке подорвался местный житель. 60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.
Взрывчатка сдетонировала у него в руках, полученные травмы оказались слишком тяжелыми, и мужчина погиб на месте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
ОВА напоминает, что значительное большинство территорий Херсона усеяно российскими минами, растяжками и боеприпасами, и нужно быть максимально осторожными.
Отметим, что около 30% территории Украины, а именно 174 тыс. кв. км, являются потенциально опасными из-за минирования. На половине из них расположены земли сельскохозяйственного назначения.