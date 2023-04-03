Взрывчатка сдетонировала в руках мужчины

В Херсонской области пожилой мужчина пытался перенести взрывчатку и погиб.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Вблизи села Шляховое Бериславской общины на российской взрывчатке подорвался местный житель. 60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.

Взрывчатка сдетонировала у него в руках, полученные травмы оказались слишком тяжелыми, и мужчина погиб на месте.

ОВА напоминает, что значительное большинство территорий Херсона усеяно российскими минами, растяжками и боеприпасами, и нужно быть максимально осторожными.

Отметим, что около 30% территории Украины, а именно 174 тыс. кв. км, являются потенциально опасными из-за минирования. На половине из них расположены земли сельскохозяйственного назначения.