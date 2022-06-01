Американский актер Джонни Депп выиграл суд против своей бывшей жены Эмбер Херд. Такое решение вынесли присяжные после долгих недель слушаний по делу о клевете, сообщает BBC.

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Эмбер признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства. Кроме этого, присяжные обязали актрису выплатить Джонни 15 миллионов долларов.

"Разочарование, которое я чувствую сегодня, не передать словами. У меня разбито сердце, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять несоразмерной власти моего бывшего мужа", - сказала Эмбер Херд.

Стоит отметить, что Депп подал иск к бывшей жене на 50 млн долларов за клевету в статье для Washington Post за 2018 год. Херд написала, что стала жертвой домашнего насилия. Херд подала встречный иск на 100 млн долларов.

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