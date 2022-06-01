Американський актор Джонні Депп виграв суд проти своєї колишньої дружини Ембер Херд. Таке рішення винесли присяжні після довгих тижнів слухань у справі про наклеп, повідомляє ВВС.

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Ембер визнали винною у наклепі у справі про захист честі та гідності. Окрім цього, присяжні зобов'язали акторку виплатити Джонні 15 мільйонів доларів.

"Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, не передати словами. У мене розбите серце, що гори доказів, як і раніше, недостатньо, щоб протистояти невідповідній владі мого колишнього чоловіка", - сказала Ембер Херд.

Варто зазначити, що Депп подав позов до колишньої дружини на 50 млн. доларів за наклеп у статті для Washington Post за 2018 рік. Херд написала, що стала жертвою домашнього насильства. Херд подала зустрічний позов на 100 млн. доларів.

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