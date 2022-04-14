У Каннах відбудеться світова прем'єра українського фільму "Бачення метелика"

Дебют українського режисера Максима Наконечного – жорстка та сюрреалістична історія про жінку-воїна, яка не бажає бути жертвою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Повнометражну дебютну стрічку українського режисера Максима Наконечного "Бачення метелика" ("Спас") відібрано на конкурс 75-го Канського кінофестивалю. Про це повідомили у Держкіно України.

Світова прем'єра створеного за підтримки Держкіно фільму Максима Наконечного "Бачення метелика" (Butterfly vision), відбудеться у секції "Особливий погляд" (Un Certain Regard) у Каннах.

Фокус цієї категорії – фільми, які, на думку програмного відділу фестивалю, вплинуть на розвиток кіномистецтва, а також виділяються оригінальною ідеєю та естетикою.

Повнометражний дебют Максима Наконечного – жорстка та сюрреалістична історія про жінку-воїна, яка не бажає бути жертвою. Після визволення з ворожого полону аеророзвідниця Ліля намагається повернутись у своє мирне життя в Україні. Біль і травма через пережите постійно виринають на поверхню, як уві сні, але щось усередині неї не дозволяє забути, чому вона повинна жити далі.

Режисер та сценарист – Максим Наконечний, співсценаристка – Ірина Цилік.

Головні ролі відіграли актори театру та кіно Рита Бурковська та Любомир Валівець. Серед акторського складу є відома драматургіня та режисер Наталія Ворожбіт та актор та волонтер Мирослав Гай. У фільмі також зіграли непрофесійні актори: реальні лікарі, військові, зокрема колишні бранці.

Країни виробництва фільму – Україна (TABOR), Чехія (MasterFilm), Хорватія (4Film), Швеція (Sisyfos Film Production). Фільм створено за підтримки Державного агентства України з кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду та Українського інституту.

Нагадаємо, що HBO купив кримінальний серіал "Зломовчання", знятий українською OLL.TV разом із хорватами.