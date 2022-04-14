В Каннах состоится мировая премьера украинского фильма "Видение бабочки"

Дебют украинского режиссера Максима Наконечного – жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине, которая не желает быть жертвой.

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Полнометражная дебютная лента украинского режиссера Максима Наконечного "Видение бабочки" ("Спас") отобрано на конкурс 75-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили в Госкино Украины.

Мировая премьера созданного при поддержке Госкино фильма Максима Наконечного "Видение бабочки" (Butterfly vision), состоится в секции "Особый взгляд" (Un Certain Regard) в Каннах.

Фокус этой категории – фильмы, которые, по мнению программного отдела фестиваля, будут оказать сильное влияние на развитие киноискусства, а также выделяются оригинальной идеей и эстетикой.

Полнометражный дебют Максима Наконечного – жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине, которая не желает быть жертвой. После освобождения из вражеского плена аэроразведчица Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.

Режиссер и сценарист – Максим Наконечный, сосценаристка – Ирина Цилик.

Главные роли сыграли актеры театра и кино Рита Бурковская и Любомир Валивоць. Среди актерского состава есть известная драматургиня и режиссер Наталья Ворожбит и актер и волонтер Мирослав Гай. В фильме также сыграли непрофессиональные актеры: реальные врачи, военные, в том числе бывшие пленники.

Страны производства фильма – Украина (TABOR), Чехия (MasterFilm), Хорватия (4Film), Швеция (Sisyfos Film Production). Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Министерству культуры и информационной политики Украины, Eurimages, Чешского кинофонда, Хорватского аудиовизуального центра, Шведского киноинститута, Украинского культурного фонда и Украинского института.

Напомним, что HBO купил криминальный сериал "Зломовчання", снятый на украинском OLL.TV вместе с хорватами.