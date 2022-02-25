Я на боці народу України, — Шварценеггер

Відомий американський актор і політик Арнольд Шварценеггер висловився за підтримку України в ході її боротьби з російською агресією. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Мої думки з українським народом. Мене попросили дати кілька інтерв'ю, але я вважаю, що в новинах слід продовжувати фокусуватися на тому, що відбувається на місцях — на трагедії, яка розбила наші серця, і на мужності українського народу, що надихає нас", — заявив Шварценеггер.

Він сказав, що знає, як дорослішати після війни в окупованій країні, і що війна може зламати переможців разом із тими, хто програв. Шварценеггер наголосив, що він на боці народу України.

"Поділяю твоє горе і надію на світ. Ти надихаєш мене своєю хоробрістю і людяністю перед цим кошмаром", — сказав кіноактор.

Раніше до Києва, щоби підтримати українців, приїхав відомий актор і кінорежисер Шон Пенн.

За перший день широкомасштабного російського вторгнення, 24 лютого, загинув 131 українець. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

Президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України.