Я на стороне народа Украины, — Шварценеггер

Известный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался в поддержку Украины в ходе ее борьбы с российской агрессией. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Мои мысли с украинским народом. Меня попросили дать несколько интервью, но я считаю, что в новостях следует продолжать фокусироваться на происходящем на местах - на трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа, которое вдохновляет нас", — заявил Шварценеггер.

Он сказал, что знает каково взрослеть после войны в оккупированной стране, и что война может сломать победителей вместе с проигравшими. Шварценеггер отметил, что он на стороне народа Украины.

"Разделяю твое горе и надежду на мир. Ты вдохновляешь меня своей храбростью и человечностью перед лицом этого кошмар", — сказал киноактер.

Ранее в Киев, чтобы поддержать украинцев, приехал известный актер и кинорежиссер Шон Пенн.

За первый день широкомасштабного российского вторжения, 24 февраля, погиб 131 украинец. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

Президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины.