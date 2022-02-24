Не Україна розпочала шлях війни, але Україна пропонує повернутися на шлях до миру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив із новим зверненням щодо ситуації в Україні. За його словами, Росія для світової спільноти перетворюється на аналог "ДНР".

Про це президент заявив під час брифінгу.

За його словами, найскладніша ситуація зараз на півдні - йдуть бої у передмісті Херсона, супротивник просувається у напрямку Мелітополя.

Надійна оборона у Житомирській області.

Водночас харківський напрямок президент назвав дуже складним. Втім, сили захисту міста працюють, вони надійні, сказав Зеленський.

"Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутися у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається на Чернігівщині, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована на Житомирщині. Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що серед українських військовослужбовців є втрати, не назвавши кількість. Також, за словами Зеленського, українські лікарі надають допомогу російським військовим, яких захопили в полон.

Також Зеленський звернувся до росіян.

"Якщо ви нас чуєте, якщо ви нас розумієте, будь ласка, виходьте на площі, звертайтеся до президента країни. Ми, українці, знаходимося на своїй землі, ваші військові розпочали війну в нашій країні. Я б хотів, щоб ви висловлювалися на Червоній площі, Москві, у Петербурзі та інших містах, не тільки в інстаграмі", - закликав росіян Зеленський.

За його словами, Росія для світової спільноти перетворюється на аналог "ДНР". Росія почала отримувати перші санкції із пакету санкцій.

"Не Україна розпочала шлях війни, але Україна пропонує повернутися на шлях до миру", - заявив Зеленський.

Також він звернувся до світових лідерів:

"Якщо ви, шановні європейські лідери, світові лідери, лідери вільного світу. Якщо ви нам не допоможете, сильно не допоможете Україні, то завтра війна надійде до ваших дверей", - заявив Зеленський.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.