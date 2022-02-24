Не Украина начала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением по поводу ситуации в Украине. По его словам, Россия для мирового сообщества превращается в аналог "ДНР".

Об этом президент заявил во время брифинга.

По его словам, самая сложная ситуация сейчас на юге - идут бои в предместье Херсона, противник продвигается в направлении Мелитополя.

Надежная оборона в Житомирской области.

В то же время харьковское направление президент назвал очень сложным. Впрочем, силы по защите города работают, они надежны, сказал Зеленский.

"Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя. На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. Надежная оборона построена в Житомирской области. Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", — сказал Зеленский.

Президент заявил, что среди украинских военнослужащих есть потери, не назвав количество. Также, по словам Зеленского, украинские врачи оказывают помощь сдавшимся в плен российским военным.

Также Зеленский обратился к россиянам.

"Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту страны. Мы украинцы, находимся на своей земле, ваши военные начали войну в нашей стране. Я бы хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади, в Москве, в Петербурге и других городах, не только в инстаграме", - призвал россиян Зеленский.

По его словам, Россия для мирового сообщества превращается в аналог "ДНР". Россия начала получать первые санкции из пакета санкций.

"Не Украина начала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру", - заявил Зеленский.

Также он обратился к мировым лидерам:

"Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война поступит в ваши двери", - заявил Зеленский.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.